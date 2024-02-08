الخرابشة: الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة.



وأضاف الخرابشة خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان " دراسة التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر في الأردن" بحضور أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام أن الوزارة وقعت 12 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع مستثمرين دوليين ومحليين مهتمين بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.



وثمن الخرابشة أهمية الورشة في تبادل الأفكار مع المستثمرين والمانحين وجهات التمويل وجميع المشاركين، سعيا للخروج بالنموذج الأنسب والأشمل الذي يشجع الاستثمار في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.



وشكر الخرابشة البنك الدولي على تنظيمه للورشة، التي تُعد جزءا من برنامج التعاون القائم لدراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية للهيدروجين الأخضر لغايات الإنتاج والاستخدام والصادرات في الأردن، لافتا الى دور الصندوق الائتماني متعدد المانحين (MDTF) الذي يشرف عليه البنك الدولي وبتمويل من حكومات "المملكة المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج" في دعمه لجهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وناقش المشاركون في الورشة نتائج خيارات تطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن، مع هياكل التمويل المحتملة، وتوزيع المخاطر بين المطورين من القطاع الخاص والحكومة، ومراجعة الترتيبات التعاقدية الحالية لنشر استثمارات الطاقة والبنية التحتية في الأردن.



عُقدت الورشة التي حضرها 58 مشاركا من مؤسسات القطاع العام المعنية وممثلي مستثمري الهيدروجين الأخضر، بتمويل مـن الصندوق الائتماني متعـدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية فـي الأردن وبدعـم مـن وحـدة دعـم تنفيـذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وتتولى مجموعة البنك الدولي إدارة الصندوق، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من "بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج" التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.