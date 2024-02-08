النفط عالمياً يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط عالمياً ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، بعد أن رفضت "إسرائيل" مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق.ودعمت مؤشرات على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 % إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 % إلى 74.05 دولار للبرميل.

ورفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.