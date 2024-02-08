النفط عالمياً يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط عالمياً ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، بعد أن رفضت "إسرائيل" مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق.
ودعمت مؤشرات على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 % إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 % إلى 74.05 دولار للبرميل.
ورفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.
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