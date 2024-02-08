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تداول الدولار ضمن نطاق ضيق

2/8/2024 12:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ تداول الدولار ضمن نطاق ضيق، اليوم الخميس، مع تقييم المتداولين لتصريحات أقل ميلا للتيسير النقدي من صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتطلع لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة.
ويحوم مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية في الفترة الماضية حول 104.00.
وانصب التركيز على بيانات التضخم الصادرة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من مسؤولي المركزي الأمريكي مجموعة من الأسباب التي تجعل صناع السياسة لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه.

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