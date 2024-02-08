تداول الدولار ضمن نطاق ضيق

وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من مسؤولي المركزي الأمريكي مجموعة من الأسباب التي تجعل صناع السياسة لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه.

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