(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ تداول الدولار ضمن نطاق ضيق، اليوم الخميس، مع تقييم المتداولين لتصريحات أقل ميلا للتيسير النقدي من صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتطلع لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة.
ويحوم مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية في الفترة الماضية حول 104.00.
وانصب التركيز على بيانات التضخم الصادرة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من مسؤولي المركزي الأمريكي مجموعة من الأسباب التي تجعل صناع السياسة لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه.
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