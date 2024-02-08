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مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت قصف محافظة رفح

2/8/2024 12:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر ناشطون من قطاع غزة مقطع فيديو تضمن مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.


وتضمن الفيديو توثيقا لعدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنزل، حيث تحاول فرق الدفاع المدني سحبهم وانتشالهم بإيديهم وبوسائل إنارة محدودة للغاية.



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