مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت قصف محافظة رفح

مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت قصف محافظة رفح
التاريخ
2/8/2024 12:12:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر ناشطون من قطاع غزة مقطع فيديو تضمن مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتضمن الفيديو توثيقا لعدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنزل، حيث تحاول فرق الدفاع المدني سحبهم وانتشالهم بإيديهم وبوسائل إنارة محدودة للغاية.
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