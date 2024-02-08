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حركة النجباء العراقية: الرد على القصف الأميركي لن يمر دون عقاب

2/8/2024 12:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة النجباء في العراق، وهي أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لإيران، إن الرد على القصف الذي استهدف القيادي أبو باقر الساعدي سيكون مركزا ولن يمر الأمر دون عقاب.


وكانت القيادة الوسطى الأميركية قالت إنها نفذت ضربة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أن القيادي المستهدف مسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية بالمنطقة.


وبحسب المصادر فإن الغارة التي شنتها طائرة أميركية مسيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد، وخلّفت مقتل القياديين في كتائب حزب الله العراقي أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، المسؤول عن المنظومة الجوية في الكتائب.

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