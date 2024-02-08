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الهند تدرس تمديد ضريبة الأرز ومخاوف من ارتفاع الأسعار عالميا

2/8/2024 12:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدرس الهند، وهي أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم، تمديد ضريبة التصدير المفروضة على الأرز جزئيا، ضمن الجهود الرامية إلى خفض تضخم أسعار الغذاء قبيل الانتخابات العامة، في خطوة من شأنها أن تبقي على نقص الإمدادات العالمية وترفع الأسعار إلى أعلى مستويات جديدة.
وتدرس الحكومة الهندية الإبقاء على ضريبة التصدير عند 20 %، ولا يوجد اقتراح وشيك لمنع تصدير الأرز جزئيا.
فيما يُنتظر حاليا أن ينتهي تطبيق الضريبة في 31 آذار.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الارتفاع في أسعار الأرز الآسيوي التي تحوم قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً بعد أن بدأت الهند تقييد مبيعات الأنواع الرئيسة في 2023.
وسيمثل ذلك أزمة لبعض الدول في غرب إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتلبية معظم احتياجاتها من السلعة الغذائية.




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