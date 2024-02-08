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مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50 %

2/8/2024 12:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50 % إلى 6000 جنيه (194 دولارا)، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل في إطار "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).
وتأتي توجيهات السيسي في وقت يترقب فيه المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه.
وقال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ آذار في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 % من 45 إلى 60 ألف جنيه.




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