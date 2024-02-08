مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50 %

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50 % إلى 6000 جنيه (194 دولارا)، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل في إطار "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).
وتأتي توجيهات السيسي في وقت يترقب فيه المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه.
وقال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ آذار في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 % من 45 إلى 60 ألف جنيه.
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