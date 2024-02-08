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قلق أممي على مصير المدنيين مع تقدم قوات الاحتلال نحو رفح

2/8/2024 12:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح في جنوب قطاع غزة.


وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف أمس الأربعاء إن الظروف المعيشية للمدنيين في رفح "سيئة للغاية، فهم يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويطاردهم الجوع والمرض والموت".


ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليون شخص الآن في المنطقة التي تقع على الحدود مع مصر مباشرة، ما يمثل 4 أضعاف ما كان عليه الوضع قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.


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