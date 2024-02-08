استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال برام الله

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال برام الله
التاريخ
2/8/2024 12:12:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته.
وكان الشاب البرغوثي، قد أصيب قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها كفر عين.
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