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استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال برام الله

2/8/2024 12:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته.


وكان الشاب البرغوثي، قد أصيب قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها كفر عين.

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