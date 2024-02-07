عروس المشاتى.. شاهد جمال الطبيعة والنيل فى أسوان خلال فصل الشتاء (صور)

(MENAFN
- Youm7) التقطت عدسة "اليوم السابع" صورا لجمال الطبيعة ومشاهد النيل الخلابة فى مدينة أسوان "عروس المشاتى" فى صعيد مصر، والتى تتزين خلال فصل الشتاء وتستقبل ضيوفها من شتى أنحاء العالم وداخل مصر.
وتتمتع أسوان بطقس دافئ مشمس وسماء صافية، على أغلب وقت الشتاء، وتعد أسوان مشتى سياحى عالمى، يحرص على زيارتها الوفود السياحية من شتى دول العالم، بمختلف جنسياتهم، للاستمتاع بدفء الحرارة وزيارة المعالم الأثرية والسياحية التى تتمتع بها أسوان وتتميز بها عن غيرها من المدن المصرية السياحية الأخرى.
ومن المواقع السياحية والأثرية فى أسوان: "معابد أبو سمبل وفيلة وكوم أمبو وكلابشة وإدفو، ومتحفى النيل والنوبة، والقرى النوبية وجزيرة النباتات وقبة الهوا ومقبرة الأغخان، بجانب السياحية النيلية للبواخر والمراكب السياحية فى نهر النيل".
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