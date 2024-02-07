عروس المشاتى.. شاهد جمال الطبيعة والنيل فى أسوان خلال فصل الشتاء (صور)

وتتمتع أسوان بطقس دافئ مشمس وسماء صافية، على أغلب وقت الشتاء، وتعد أسوان مشتى سياحى عالمى، يحرص على زيارتها الوفود السياحية من شتى دول العالم، بمختلف جنسياتهم، للاستمتاع بدفء الحرارة وزيارة المعالم الأثرية والسياحية التى تتمتع بها أسوان وتتميز بها عن غيرها من المدن المصرية السياحية الأخرى.

ومن المواقع السياحية والأثرية فى أسوان: "معابد أبو سمبل وفيلة وكوم أمبو وكلابشة وإدفو، ومتحفى النيل والنوبة، والقرى النوبية وجزيرة النباتات وقبة الهوا ومقبرة الأغخان، بجانب السياحية النيلية للبواخر والمراكب السياحية فى نهر النيل".

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