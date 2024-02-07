تونس وفرنسا تبحثان التعاون لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الثلاثاء مع مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط كريم آملال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على دول المنطقة المتوسطية، التي تضر بالقطاعات الحيوية للاقتصاد وتعمق من ظاهرة الهجرة لدى الفئات الاجتماعية الهشة.
والتقى وزير الخارجية التونسى، مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.
من جانبه، أكد المسؤول الفرنسى أن صندوق التمويل المغاربى، الذي أحدثته الحكومة الفرنسية، ورصدت له ميزانية تقدر بـ100 مليون يورو؛ سيمكن من تأسيس شراكة جديدة بين المؤسسات التونسية والفرنسية المختصة.
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