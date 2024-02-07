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تونس وفرنسا تبحثان التعاون لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية

2/7/2024 11:21:19 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الثلاثاء مع مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط كريم آملال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على دول المنطقة المتوسطية، التي تضر بالقطاعات الحيوية للاقتصاد وتعمق من ظاهرة الهجرة لدى الفئات الاجتماعية الهشة.

والتقى وزير الخارجية التونسى، مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

من جانبه، أكد المسؤول الفرنسى أن صندوق التمويل المغاربى، الذي أحدثته الحكومة الفرنسية، ورصدت له ميزانية تقدر بـ100 مليون يورو؛ سيمكن من تأسيس شراكة جديدة بين المؤسسات التونسية والفرنسية المختصة.







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