منحة ألمانية بقيمة مليونى يورو لدعم الجيش اللبنانى

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- Youm7) وقع قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون والسفير الألمانى فى لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد اتفاقية تُقدّم بموجبها السلطات الألمانية منحة بقيمة مليونَي يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم العلاج.
وتأتي هذه المنحة كإضافة لمنحة مماثلة قدمت سابقا.
واعتبر العماد عون أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، معربًا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.
وأكد السفير الألماني أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل نظرًا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها.
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