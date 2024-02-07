وزيرا دفاع العراق وإسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

MENAFN - Youm7) بحث وزير الدفاع العراقى ثابت محمد سعيد العباسى، مع نظيره الإسبانى مارجريتا روبليس، الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن "العباسي استقبل روبليس والوفد المرافق لها، وحضر الاستقبال الأمين العام، وأمين السر العام، وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع".



وأضافت أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا لبحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الإسبانية وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.