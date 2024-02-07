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السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بالسودان

2/7/2024 11:21:19 PM
(MENAFN- Youm7) بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجى، مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخريجي بحث أيضا الأربعاء، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







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