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لبنان يحث الدول الممولة للأونروا على ضرورة الاستمرار فى تمويل المنظمة

2/7/2024 11:21:19 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إن البعثات الدبلوماسية اللبنانية فى الدول المؤثرة والمساهمة فى تمويل الأونروا تقوم بحث هذه الدول على ضرورة الاستمرار فى تمويل هذه المنظمة وتحذيرها من خطورة تداعيات تعليق المساهمات فيها.

وأضاف بوحبيب، عقب لقاءه اليوم بمدير عام شئون الأونروا فى لبنان دوروثى كلاوس، أن لبنان يطالب في كل اجتماعات الدول التي جمدت مساعداتها بالتراجع عن هذا القرار، نظراً لأن قطع المساعدات عنهم سيؤدي إلى حرمانهم من أي مقومات لحياة ومستقبل أفضل.

واعتبر أن تجميد عمل الأونروا سيدفع أجيال من الفلسطينيين، خاصة المشردين واليتامى جراء الحرب فى غزة، إلى التطرف واللجوء للعنف، مما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد السواء.








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