لبنان يحث الدول الممولة للأونروا على ضرورة الاستمرار فى تمويل المنظمة

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إن البعثات الدبلوماسية اللبنانية فى الدول المؤثرة والمساهمة فى تمويل الأونروا تقوم بحث هذه الدول على ضرورة الاستمرار فى تمويل هذه المنظمة وتحذيرها من خطورة تداعيات تعليق المساهمات فيها.
وأضاف بوحبيب، عقب لقاءه اليوم بمدير عام شئون الأونروا فى لبنان دوروثى كلاوس، أن لبنان يطالب في كل اجتماعات الدول التي جمدت مساعداتها بالتراجع عن هذا القرار، نظراً لأن قطع المساعدات عنهم سيؤدي إلى حرمانهم من أي مقومات لحياة ومستقبل أفضل.
واعتبر أن تجميد عمل الأونروا سيدفع أجيال من الفلسطينيين، خاصة المشردين واليتامى جراء الحرب فى غزة، إلى التطرف واللجوء للعنف، مما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد السواء.
MENAFN07022024000132011024ID1107825406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.