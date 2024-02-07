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صرف 45 % من مقررات تموين شهر فبراير حتى الآن

2/7/2024 11:21:16 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم صرف ما يقرب من 45 % من مقررات التموين عن شهر فبراير2024 حتى الآن، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.



على جانب أخر بدأت الأجهزة الرقابية بوزارة
التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالتحرك في الأسواق، للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك، وأيضا التصدي لاحتكار السلع ورفع أسعارها، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع
والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588.












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