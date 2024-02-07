صرف 45 % من مقررات تموين شهر فبراير حتى الآن

(MENAFN
- Youm7) تستمر فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم صرف ما يقرب من 45 % من مقررات التموين عن شهر فبراير2024 حتى الآن، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.
على جانب أخر بدأت الأجهزة الرقابية بوزارة
التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالتحرك في الأسواق، للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك، وأيضا التصدي لاحتكار السلع ورفع أسعارها، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع
والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588.
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