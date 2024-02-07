Thursday, 08 February 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التموين تفحص عروض شركات توريد الأرز المستورد السبت

2/7/2024 11:21:16 PM
(MENAFN- Youm7) تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم السبت المقبل عروض الشركات المشاركة في الممارسة رقم 2 لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .



على جانب آخر تستمر
وزارة التموين والتجارة الداخلية
في طرح كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استمرار مصانع السكر التابعة للوزارة في استلام محصول القصب من المزارعين، لإنتاج السكر المحلى، وطرحه بالأسواق ومنافذ الوزارة كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة



على جانب أخر تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية عل الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك .


















MENAFN07022024000132011024ID1107825402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث