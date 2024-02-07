التموين تفحص عروض شركات توريد الأرز المستورد السبت

(MENAFN
- Youm7) تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم السبت المقبل عروض الشركات المشاركة في الممارسة رقم 2 لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
على جانب آخر تستمر
وزارة التموين والتجارة الداخلية
في طرح كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استمرار مصانع السكر التابعة للوزارة في استلام محصول القصب من المزارعين، لإنتاج السكر المحلى، وطرحه بالأسواق ومنافذ الوزارة كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة
على جانب أخر تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية عل الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك .
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