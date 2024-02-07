مصر ستصبح أعلى دولة فى إعادة استخدام ومعالجة المياه.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تسعى الدولة لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة استخدامها مرة أخرى.
وبعد استكمال مشروع محطة الحمام ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة استخدام ومعالجة المياه .
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول معالجة مياه الصر الزراعى.
1- معالجة مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.
2- تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه.
3-محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، وبعد اكتمالها ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه.
4-محطتى الحمام وبحر البقر نموذج لمشروعات التنمية الشاملة لخلق آلاف من فرص العمل وتشغيل المصانع.
5- يتم إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية.
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