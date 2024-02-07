روسيا تعلن نشر نتائج تحقيقها بانفجارات نورد ستريم

(MENAFN
- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نتائج التحقيق الروسي في انفجارات "نورد ستريم" سيتم نشرها، ولن يجرى تصنيفها بـ "السرية".
وأوضحت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي نقلت عنه وكالة تاس الروسية - أن "روسيا تجري تحقيقها الخاص، وحول نتائجه، لم يتردد أنهم يخططون لتصنيف نتائجه بالسرية".
وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة نورد ستريم عن "أضرار غير مسبوقة" في ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم.
وفي وقت لاحق، قال علماء الزلازل السويديون إنهم حددوا انفجارين على مسار خطوط أنابيب نورد ستريم في 26 سبتمبر 2022. وفي 28 سبتمبر 2022، فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.
وفي 8 فبراير، نشر الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش مقالا ادعى، نقلا عن مصادر مجهولة، أن غواصين تابعين للبحرية الأمريكية زرعوا عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 تحت غطاء مناورة بالتوبس في يونيو 2022، وأن ثم قام النرويجيون بتفعيل القنابل بعد ثلاثة أشهر.
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن "مجموعة معينة موالية لأوكرانيا" تصرفت دون علم السلطات الأمريكية كان من الممكن أن تكون قد ارتكبت أعمال التخريب على خطوط أنابيب الغاز.
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