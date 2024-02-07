روسيا تعلن نشر نتائج تحقيقها بانفجارات نورد ستريم

MENAFN - Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نتائج التحقيق الروسي في انفجارات "نورد ستريم" سيتم نشرها، ولن يجرى تصنيفها بـ "السرية".



وأوضحت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي نقلت عنه وكالة تاس الروسية - أن "روسيا تجري تحقيقها الخاص، وحول نتائجه، لم يتردد أنهم يخططون لتصنيف نتائجه بالسرية".



وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة نورد ستريم عن "أضرار غير مسبوقة" في ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم.

وفي وقت لاحق، قال علماء الزلازل السويديون إنهم حددوا انفجارين على مسار خطوط أنابيب نورد ستريم في 26 سبتمبر 2022. وفي 28 سبتمبر 2022، فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.



وفي 8 فبراير، نشر الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش مقالا ادعى، نقلا عن مصادر مجهولة، أن غواصين تابعين للبحرية الأمريكية زرعوا عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 تحت غطاء مناورة بالتوبس في يونيو 2022، وأن ثم قام النرويجيون بتفعيل القنابل بعد ثلاثة أشهر.



وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن "مجموعة معينة موالية لأوكرانيا" تصرفت دون علم السلطات الأمريكية كان من الممكن أن تكون قد ارتكبت أعمال التخريب على خطوط أنابيب الغاز.