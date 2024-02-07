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رئيس كوريا الجنوبية: القمة بين الكوريتين ممكنة إذا كانت ستؤدى إلى نتائج

2/7/2024 11:21:12 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" إمكانية عقد قمة بين الكوريتين حتى قبل أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، غير أن ذلك مرتبط بإمكانية أن تودي القمة إلى تحقيق نتائج.

وقال يون - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "بصرف النظر عما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخلى عن أسلحتها النووية أم لا، يمكننا عقد قمة بين الكوريتين".

وأضاف "لكن من أجل القيام بذلك، ويجب عقد القمة بعد إجراء تبادلات ومناقشات بين المسؤولين على مستوى العمل، وبعد إعداد جدول للأعمال والنتائج. فمجرد المضي قدما في القمة قد ينتهي مرة أخرى بمجرد الاستعراض دون أي نتيجة أو فائدة".

وأشار يون إلى إمكانية تطوير بلاده أسلحة نووية في فترة قصيرة من الزمن إذا قررت القيام بذلك، لافتا في الوقت ذلك إلى أن امتلاكها هو أمر «غير واقعي» لأنه سيترتب عليه عقوبات اقتصادية مختلفة.

وأوضح أن الأمر لن يستغرق كل هذا الوقت حتى تتمكن البلاد من تطوير أسلحة نووية، بالنظر إلى مستويات العلوم والتكنولوجيا لكوريا الجنوبية، لكنه أكد أن الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي يتماشى أكثر مع المصالح الوطنية للبلاد.








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