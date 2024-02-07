بايدن يعرب عن حزنه لوفاة رئيس تشيلى السابق سيباستيان بينيرا

(MENAFN
- Youm7) أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزنه لوفاة رئيس دولة تشيلى السابق، سيباستيان بينيرا، قائلاً إنها "خسارة مأساوية".
وأضاف بايدن - في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، الأربعاء: "بدافع من الشعور بالعاطفة والهدف، كان الرئيس بينيرا، ملتزمًا بصياغة مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لتشيلي. لقد عمل بلا كلل لتنمية اقتصاد تشيلي والدفاع عن أمته على المسرح العالمي".
وتابع بايدن: "خلال جائحة كوفيد-19، وضع سلامة بينيرا مواطنيه في المقام الأول - مما ساعد تشيلي على تحقيق أحد أسرع معدلات التطعيم في العالم. وفي أعقاب الزلزال المدمر وتسونامي عام 2010، لم تساعد القيادة الثابتة للرئيس بينيرا في توجيه تشيلي خلال آلام الظلام والخسارة فحسب، بل مكنت تشيلي من الخروج أقوى، وهو ما مثّل مصدر إلهام يمكن للتشيليين الاستمرار في الاستفادة منه اليوم وهم يقاتلون بشجاعة".
وأثنى بايدن على الرئيس التشيلي السابق، قائلاً: "إنني أقدر بشدة الوقت الذي قضيته في العمل مع الرئيس بينييرا على مدى العقد الماضي، حيث رأيتُ تفانيه في خدمة بلده، وستواصل الولايات المتحدة إرث التعاون الرائع الذي ساعد في رسمه، ونرسل تعازينا العميقة إلى السيدة الأولى السابقة سيسيليا موريل وعائلته وكل من حزنوا على هذه الخسارة الفادحة".
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