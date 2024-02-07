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بايدن يعرب عن حزنه لوفاة رئيس تشيلى السابق سيباستيان بينيرا

2/7/2024 11:21:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزنه لوفاة رئيس دولة تشيلى السابق، سيباستيان بينيرا، قائلاً إنها "خسارة مأساوية".

وأضاف بايدن - في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، الأربعاء: "بدافع من الشعور بالعاطفة والهدف، كان الرئيس بينيرا، ملتزمًا بصياغة مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لتشيلي. لقد عمل بلا كلل لتنمية اقتصاد تشيلي والدفاع عن أمته على المسرح العالمي".

وتابع بايدن: "خلال جائحة كوفيد-19، وضع سلامة بينيرا مواطنيه في المقام الأول - مما ساعد تشيلي على تحقيق أحد أسرع معدلات التطعيم في العالم. وفي أعقاب الزلزال المدمر وتسونامي عام 2010، لم تساعد القيادة الثابتة للرئيس بينيرا في توجيه تشيلي خلال آلام الظلام والخسارة فحسب، بل مكنت تشيلي من الخروج أقوى، وهو ما مثّل مصدر إلهام يمكن للتشيليين الاستمرار في الاستفادة منه اليوم وهم يقاتلون بشجاعة".


وأثنى بايدن على الرئيس التشيلي السابق، قائلاً: "إنني أقدر بشدة الوقت الذي قضيته في العمل مع الرئيس بينييرا على مدى العقد الماضي، حيث رأيتُ تفانيه في خدمة بلده، وستواصل الولايات المتحدة إرث التعاون الرائع الذي ساعد في رسمه، ونرسل تعازينا العميقة إلى السيدة الأولى السابقة سيسيليا موريل وعائلته وكل من حزنوا على هذه الخسارة الفادحة".







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