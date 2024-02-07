روسيا: نتعهد بالرد على الحشد العسكرى لـالناتو بالقرب من الحدود

MENAFN - Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاربعاء، إن روسيا ستجد طريقة للحد من التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي فيما يتعلق بالوجود العسكري المتزايد لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها.

وأشارت المتحدثة الروسية - في مؤتمر صحفي يتعلق بتدريبات الرد الشمالي المقبلة تحت رعاية حلف شمال الأطلسي مارس المقبل إلى - أن "بلادنا لن تترك تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها دون رد، وسوف تتخذ التدابير الدفاعية ذات الصلة من أجل الحد من التهديدات لأمنها القومي"، بحسب وكالة تاس الروسية.

وشددت على أن أكثر من 20 ألف جندي - من مختلف فروع الخدمة من 14 دولة - سيشاركون في التدريبات التي ستجرى في الأجزاء الشمالية من النرويج وفنلندا والسويد.



وقالت إن "هذه الجولة الجديدة من النشاط العسكري محفوفة بتصعيد إضافي للتوترات في المنطقة الأوروبية القطبية الشمالية".

إلى ذلك، قال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم إن سياسة الولايات المتحدة "العدائية" تجاه روسيا لن تتغير في أي وقت قريب.



وأضاف أن "موقف روسيا بشأن شروط استئناف التفاعل مع الأميركيين بشأن القضايا الاستراتيجية هو موقف مبدئي ولا يعتمد على المناخ السياسي الداخلي في الولايات المتحدة أو من يدير الأمور في واشنطن"



وتابع "بالنظر إلى الموقف الراسخ المناهض لروسيا بين ما يسمى بالنخب الأمريكية، لا ينبغي لنا أن نحبس أنفاسنا لتحول سريع وحاد في المسار المدمر للولايات المتحدة".



وشدد يرماكوف على أنه "على أية حال، فإن محاولة قراءة أفكار الأميركيين ليس لها أي معنى". وأضاف الدبلوماسي أن "روسيا ستواصل الدفاع عن أولويات سياستها الخارجية بإصرار وثبات. والآن سيتعين على واشنطن ببساطة أن تأخذ ذلك في الاعتبار".