وكالة حماية البيئة الأمريكية تفرض قيودا صارمة لخفض تلوث الهواء

MENAFN - Youm7) أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية فرض قيود جديدة أكثر صرامة على انتشار الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء، لإنقاذ ملايين الأرواح وتعزيز الاقتصاد.

وقالت الوكالة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء إن القيود الجديدة ستمنع 4500 حالة وفاة مبكرة و290 ألف يوم عمل ضائع، ما سيحقق ما يصل إلى 46 مليار دولار من صافي الفوائد الصحية في عام 2032، وفي مقابل كل دولار ينفق على هذا الإجراء، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 77 دولارًا من الفوائد الصحية البشرية في عام 2032.

يشار إلى أن الجسيمات الدقيقة، التي تسمى أيضا "السخام"، هي واحدة من أكثر أشكال تلوث الهواء شيوعًا وأكثرها فتكًا، وهي تأتي من المصانع ومحطات الطاقة وغيرها من المنشآت الصناعية، وقد ارتبط التعرض على المدى الطويل بها بالوفيات المبكرة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتنفس 99% من سكان العالم هواء غير نظيف، كما يتسبب تلوث الهواء في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا، موضحة أن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5 "أكبر تهديد للصحة وعند استنشاقها، يتم امتصاص الجسيمات الدقيقة في عمق مجرى الدم و ترتبط بالإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الرئة والسرطان".

جدير بالذكر أن القواعد الجديدة التي أعلنت عنها الوكالة الفيدرالية المعنية بحماية البيئة الأمريكية سوف تخفض المستوى المسموح به السنوي إلى تسعة ميكرو جرامات لكل متر مكعب من الهواء، من 12 ميكروجرامًا حاليًا.