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تامر مصطفى يقود أول مران لفريق مودرن فيوتشر اليوم

2/7/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) يقود تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتش أول حصة تدريبه له عقب توليه القيادة الفنية بشكل رسمي خلفا لحسام حسن الذى رحل لقيادة منتخب مصر.

وكان قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال

أيمن فريد - طبيب الفريق

كريم فهمي - محلل أداء








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