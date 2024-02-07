تامر مصطفى يقود أول مران لفريق مودرن فيوتشر اليوم

(MENAFN
- Youm7) يقود تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتش أول حصة تدريبه له عقب توليه القيادة الفنية بشكل رسمي خلفا لحسام حسن الذى رحل لقيادة منتخب مصر.
وكان قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:
علاء ميهوب - مدير كرة
تامر مصطفى - المدير الفني
رضا الفداوي - مدرب عام
محمد صديق - مدرب
دانيال خيمينيز - مدرب
محمد يونس - مدرب حراس
أحمد فتحي - مخطط أحمال
أيمن فريد - طبيب الفريق
كريم فهمي - محلل أداء
MENAFN07022024000132011024ID1107825395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.