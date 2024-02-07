الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة تحضيرا لمباراة بلوزداد

MENAFN - Youm7) يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر لإراحة اللاعبين فيما واصل منع كولر اللاعبين الدوليين من الراحة حيث إنتظموا في مران الفريق أول أمس ، الثلاثاء، للمرة الأولى عقب إنتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا الحالية، ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وآشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة التي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرا وتخلله وديتي.وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مُميّز ، وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.وكشف مصدر داخل النادىالأهلىعن اقتراب أحمد عبد القادر لاعب الريق الأحمر من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى ناديه سيفاس سبور التركى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية فى تركيا، لاسيما بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأكد المصدر أن سيفاس سبور التركى تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل الحصول على خدمات أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بندا يحق له شراء اللاعب بصفة نهائية.

وأوضح المصدر أن مسئولى الأهلى يرحبون بالموافقة على عرض سيفاس التركي، ويتفاوضون على القيمة المالية الخاصة بالصفقة، وقد يتم حسمها قبل غلق باب القيد في تركيا بتاريخ 9 فبراير الجاري.

يذكر أن سيفاس سبور يحتل المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وخاض أحمد عبد القادر 7 مباريات مع الأهلي في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، بواقع 248 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وساهم في تمريرتين حاسمتين.







