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الزمالك يتواصل مع باتشيكو لتسوية مستحقاته

2/7/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمو باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز مستغلين تواجده فى القاهرة بعد رحيله عن الفريق السماوى للاتفاق معه على تسوية مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.



ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى إسدال الستار على قضية البرتغالى باتشيكو بعد شكوى الأخير للنادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد رحيله عن الفريق فى 2021 للحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة 450 ألف دولا.



ويحاول مسئولو نادى الزمالك الوصول إلى حل مرضى مع باتشيكو قبل 30 أبريل 2024 وهى المهلة التى المحددة للنادى لدفع مستحقات باتشيكو قبل صدور أى قرار من الاتحاد من الدولى لكرة القدم
"فيفا" بإيقاف القيد مجدداً للقلعة البيضاء.














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