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4 مصريات يتأهلن لربع نهائى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا

2/7/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل الرباعي المصري، نوران جوهر، روان العربي، هنا معتز، وندى عباس، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.



وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:



فوز نوران جوهر على مواطنتها منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-5, 11-7.



فوز هنا معتز على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-6.



فوز روان العربي على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-6 .



فوز ندى عباس على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 4-11, 11-6, 11-5, 11-8.



هزيمة ندين شاهين أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-0 .












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