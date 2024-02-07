4 مصريات يتأهلن لربع نهائى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا

(MENAFN
- Youm7) تأهل الرباعي المصري، نوران جوهر، روان العربي، هنا معتز، وندى عباس، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.
وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:
فوز نوران جوهر على مواطنتها منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-5, 11-7.
فوز هنا معتز على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-6.
فوز روان العربي على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-6 .
فوز ندى عباس على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 4-11, 11-6, 11-5, 11-8.
هزيمة ندين شاهين أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-0 .
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