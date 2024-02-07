نوال المغربية: أنا مستعجلة دايما وممكن أشارك ويجز في ديو ..فيديو

MENAFN - Youm7) حلت المطربة المغربية نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" ضيفة على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون "اليوم السابع"، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، وفى لقائها كشفت عن ما يضايقها في شخصيتها حيث قالت إنها دائما مستعجلة وغير صبورة لذلك هي تحاول أن تتخلص من هذا العيب، كما اختارت نوال مطرب الراب ويجز لتشاركه ديو.

كما فضلت الصمت حينما سؤلت عن موافقتها مشاركة مؤدى المهرجانات حمو بيكا في ديو، وكشفت عن الصدفة التي جعلت منها ممثلة حيث قالت إن منتجها مصطفى السويفى أخبرها باختبارها لتقديم أغنيتين بفيلم "عادل مش عادل" بطولة النجم أحمد الفيشاوى وحينما بدأت تسجيل الأغانى طلبها المخرج أحمد يسرى بتأدية بعض المشاهد لافتًا إلى أنها كانت تخشى من التجربة ولكن احمد الفيشاوى والمخرج أحمد يسرى شجعاها على تقديم المشاهد دون قلق.

الزميل عادل عبد الله ونوال عبد الشافى

يذكر أن المطربة نوال عبد الشافى، قد طرحت

الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج .وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير الحالي .

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت لـ"اليوم السابع": "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى

