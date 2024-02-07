قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر.. اليوم

MENAFN - Youm7) تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حفلاً فنيًا ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

ونظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التى تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.