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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق الخميس 7 فبراير 2024

2/7/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الدواجن في مصراليوم بعد تحرك ملحوظ في الأسعار بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدى المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن 100 و 106 جنيها للمستهلكين



وفي ذات السياق ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 91 و 93 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 100 إلي 105 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.



أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 180 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل المستهلكين 170 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 151 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 180 جنيها.
















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