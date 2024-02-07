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كتابطه حسين وفلسطين.. من تجنى على عميد الأدب العربى لـ حلمى النمنم

2/7/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا
عن دار المعارف لنشر والتوزيع، كتاب تحت عنوان "طه حسين وفلسطين" للكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

وجاء على غلاف الكتاب: "بلغ حد اتهام طه حسين بالعمالة للصهيونية ولليهود وأنه يكره فلسطين، ولم يذكرها بكلمة.. وخلال الصفحات القادمة نتبين كم تجنى هؤلاء على طه حسين، هم لم يتابعوا كتاباته جيدا ولعلهم لم يتابعوه نهائيا، ومن منطلق الكراهية الأيديولوجية له ولأسباب لا علاقة لها بفلسطين أو بإسرائيل، راحوا يلصقون به ما يرونه كريها، وغير وطنى وغير إسلامى، ولأنه طه حسين ولأن الأمر يتعلق بضميره الوطنى والإنسانىء كان هذا الكتاب.

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 2010 يعنوان "طه حسين والصهيونية" وقد رأيت تغيير العنوان ليصبح "طه حسين وفلسطين" لأن فلسطين هى أصل القضية ومحورها؛ وهى كذلك الأبقى؛ أما الصهيونية بكل ما تحمله من محاولة إبادة الشعب الفلسطينى وخروجه من أرضه ووطنه؛ فهى - فى النهاية - حركة عارضة في التاريخ الإنسانى؛ (فلسطين هى الباقية).

الكاتب الصحفى حلمى النمنم، باحث ومؤرخ مهتم بالقضايا التاريخية، وله العديد من الكتب والإصدارات السياسية منها "سيد قطب..سيرة وتحولات" عن دار الكرمة، يسعى فيه النمنم إلى تقديم صورة كاملة عن سيد قطب وتحولاته العديدة، وتقلباته فى حياته، كما أنه من بين مؤلفاته "حسن البنا الذى لا يعرفه أحد"، و"الأزهر الشيخ والمشيخة"، "الحسبة وحرية التعبير"،"سيد قطب وثورة يوليو"، وغيرها العديد من المؤلفات.

وتولى حلمى النمنم وزارة الثقافة فى الفترة بين عامي 2015 و2018
وقبلها كان يشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق، والقائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقبل ذلك شغل النمنم العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة، وخارجها، من بينها أنه كان نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009م، كما شغل منصب مدير تحرير مجلة المصور، الصادرة عن دار الهلال.







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