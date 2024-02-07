كشف سر الفايكنج مقطوعي الرأس في دورست بإنجلترا

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار مقبرة جماعية داخل مقلع رومانى مهجور يحتوي على بقايا 54 هيكلًا عظميًا مقطوعًا والتى أصبحت تعرف باسم الفايكنج مقطوعة الرأس في دورست بإنجلترا، وداخل القبر اكتشفوا أيضًا 51 جمجمة متروكة معًا في كومة على جانب واحد من الحفرة، دفع هذا الاكتشاف الغريب الكثيرين إلى التساؤل عن هوية هؤلاء الأفراد، ولماذا قُتلوا بهذه الطريقة الشنيعة، وفقا لما نشره موقع " ancient-origins".

خلص علماء الآثار إلى أن البقايا تعود إلى

الفايكنج الإسكندنافيين، إن الحجم الهائل لهذا الدفن يثير الدهشة بشكل خاص، حيث أن أي

مقبرة جماعية

تعد اكتشافًا نادرًا نسبيًا، ولكن العثور على مقبرة بهذا الحجم، من هذه الفترة من التاريخ، أمر غير معتاد .

مقبرة جماعية

قال ديفيد سكور من علم الآثار في جامعة أكسفورد:" على الرغم من عدم تأكيد التاريخ الدقيق، يعتقد أن البقايا تعود لأفراد عاشوا فى وقت ما خلال أوائل العصور الوسطى، بين القرنين الخامس والعاشر. من المحتمل أن تكون الوفيات قد حدثت أثناء الصراع بين الغزاة الأنجلوسكسونيين

والفايكنج

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وأضاف، أن جميع الرفات تعود لذكور تتراوح أعمارهم في الغالب بين أواخر سن المراهقة وحتى 25 عامًا، مع وجود عدد قليل منهم أكبر سنًا إلى حد ما، موضحا أنه

لم تظهر على أي من الرفات أي علامة على جروح المعركة، باستثناء الجروح التي أصيبت بها أثناء عملية الإعدام، لذلك فمن المرجح أن هؤلاء الرجال كانوا أسرى وليسوا من أفراد الجيش، ولم يتم العثور على ملابس أو بقايا أخرى داخل الحفرة، مما أدى إلى تكهنات بأن الرجال كانوا عراة عند إعدامهم.

وعندما تم اكتشاف البقايا، تم ترتيب الجماجم وعظام الساق وعظام الأضلاع في أكوام منفصلة، ويبدو أن حفرة الدفن لم يتم حفرها خصيصًا لهذا الغرض، بل كانت مكانًا مناسبًا لدفن الجثث.

إحدى التفاصيل المثيرة للاهتمام هي أن عدد الجماجم كان أقل بثلاث جماجم من عدد الهياكل العظمية المكتشفة داخل الحفرة، ويعتقد أن ثلاثة من الرؤوس ربما تم الاحتفاظ بها كتذكارات أو تم وضعها على الأوتاد، ربما كانوا أفرادًا رفيعي المستوى.

وعثر على كومة من الرؤوس منفصلة عن بقية الجثث فى مقبرة جماعية تعرف بقايا هياكلهم العظمية الآن باسم الفايكنج مقطوعي الرأس في دورست، حيث لم يتم العثور على جثثهم منفصلة عن جماجمهم فحسب، بل كانت بعض الرؤوس مفقودة.

كانت هناك نظريات متعددة حول هوية هؤلاء الرجال ولماذا تم إعدامهم، كمجموعة، يبدو أنهم كانوا أفرادًا يتمتعون بصحة جيدة وأقوياء وكانوا جميعاً في سن القتال، ويشير اختبار النظائر العلمي الذي تم إجراؤه على أسنان الرجال إلى أنها كانت من أصول متنوعة للغاية، ومن المحتمل أنها من الدول الاسكندنافية.



الاكتشاف المروع لفايكنج

دورست مقطوعي الرأس ، يدعو إلى إجراء بحث أعمق في الظروف المحيطة بوفاتهم. ومن المأمول أن تساعد الاكتشافات الأثرية الإضافية في المنطقة، إلى جانب التقدم في علوم الطب الشرعي والتحليل التاريخي، في تقديم إجابات لما حدث في ذلك اليوم المشؤوم، مما يقدم لمحة مؤثرة عن حياة هؤلاء المحاربين القدماء ونهاياتهم المبكرة.



