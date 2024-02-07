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تعرف على المميزات الجديدة فى Google Meet

2/7/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) حصل تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet على ميزة جديدة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في الاجتماعات الكبيرة، حيث يمكن الآن لمضيفي الاجتماع أو المضيفين المشاركين تثبيت ما يصل إلى ثلاثة مربعات محددة لجميع المشاركين في الاجتماع، وسيمكن هذا المشاركين من رؤية نفس الأشخاص أو العروض التقديمية أو العناصر المميزة على الشاشة، دون الحاجة إلى القيام بأي شيء في النهاية.



وفي السابق، بينما كان بإمكان المشاركين تثبيت ما يصل إلى ثلاثة مربعات، إلا أنها لم تكن لتنعكس على شاشة أي شخص آخر. سيكون لدى جميع المستخدمين خيار إلغاء تثبيت المشاركين من نهايتهم.



وأعلنت Google Workspace عن هذه الميزة في منشور بالمدونة مؤخرا، حيث جاء فيها: "إذا كنت مضيف اجتماع أو مضيفًا مشاركًا، فيمكنك الآن تثبيت ما يصل إلى ثلاثة مربعات محددة لجميع المشاركين في الاجتماع"، ويمكن أن تكون هذه المربعات الثلاثة عبارة عن مشاركين أو عروض تقديمية أو عناصر أخرى أو مزيج من الثلاثة، وتقول جوجل إن هذه الميزة ستكون مفيدة في الاجتماعات الكبيرة أو الندوات عبر الإنترنت حيث يحضرها الكثير من المستخدمين، وقد يكون التركيز على المتحدث صعبًا دون التثبيت.



وبينما في السابق، كان بإمكان المستخدمين تثبيت المشاركين والعروض التقديمية في نهايتهم، لم يكن هناك نهج موحد لذلك، في الاجتماعات الكبيرة، قد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك وقد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في العثور على الشخص المناسب لتثبيته، باستخدام ميزة Google Meet الجديدة، يمكن للمضيفين والمضيفين المشاركين تولي هذه المهمة والمساعدة في إجراء جلسة أكثر تركيزًا.





في الشهر الماضي، طرحت منصة المؤتمرات عبر الإنترنت ثلاث ميزات تخصيص للمستخدمين، بما في ذلك إعادة تصميم الواجهة للتأثيرات المرئية. تتيح خلفيات Google Meet الآن للمشاركين اختيار مجموعة واسعة من الخلفيات بما في ذلك الصور عالية الدقة والصور الغامرة بالإضافة إلى الخلفيات بزاوية 360 درجة، ويتيح خيار الفلاتر للمشاركين إضافة ملحقات مثل القبعات، أو تحويلها إلى حيوانات والمزيد، أما علامة التبويب "المظهر" مخصصة لتخصيص الإضاءة أو الإطارات أو جودة الفيديو.



ظهرت Google Meets أيضًا لأول مرة في Studio Lighting على الويب، وتتيح هذه الميزة إضافة إضاءة بجودة الاستوديو إلى إطار المشارك، ويوجد خيار تلقائي لإضافة التأثير تلقائيًا، وخيار مخصص يتيح لك إجراء تغييرات دقيقة على سطوع الإضاءة وموضعها ولونها. تمت إضافة صوت الاستوديو أيضًا والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصوت.














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