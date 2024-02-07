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شاهد.. ممرض ينهار بعد رؤية نجله بين المصابين في استهداف منزل برفح

2/7/2024 11:19:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انهار ممرض فلسطيني بعد رؤيته لنجله بين صفوف المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
واحتضن الممرض طفله قائلا "حبيبي يا بابا وين ماما"، وبالدموع حاول الطفل أن يصف ما عايشوه إثر الغارة التي استهدفت منزلهم الآمن لوالده، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب حالة الخوف والهلع التي أصابته.

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