شاهد.. ممرض ينهار بعد رؤية نجله بين المصابين في استهداف منزل برفح

شاهد.. ممرض ينهار بعد رؤية نجله بين المصابين في استهداف منزل برفح
التاريخ
2/7/2024 11:19:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) انهار ممرض فلسطيني بعد رؤيته لنجله بين صفوف المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
واحتضن الممرض طفله قائلا "حبيبي يا بابا وين ماما"، وبالدموع حاول الطفل أن يصف ما عايشوه إثر الغارة التي استهدفت منزلهم الآمن لوالده، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب حالة الخوف والهلع التي أصابته.
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