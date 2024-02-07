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أمطار على عدد من المناطق

2/7/2024 11:15:08 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- مشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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