الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف حرب الابادة الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حديث الرئيس عباس جاء خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس عباس أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.
وجدد التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس محذرا من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.
وأكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله او اقتطاع أي شبر من أرضه وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
كما شدد الرئيس عباس على أهمية الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام.
ووصف قرار الكونغرس بخصوص منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأميركية بالقرار المخيب للآمال والذي سيؤثر في الدور الأميركي الساعي إلى خلق مناخ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
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