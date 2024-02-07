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الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف حرب الابادة الإسرائيلية على غزة

2/7/2024 10:03:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حديث الرئيس عباس جاء خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس عباس أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.
وجدد التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس محذرا من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.
وأكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله او اقتطاع أي شبر من أرضه وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
كما شدد الرئيس عباس على أهمية الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام.
ووصف قرار الكونغرس بخصوص منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأميركية بالقرار المخيب للآمال والذي سيؤثر في الدور الأميركي الساعي إلى خلق مناخ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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