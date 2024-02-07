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اسبانيا والاتحاد الأوروبي يزوران موريتانيا لبحث الهجرة غير النظامية

2/7/2024 10:03:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- ذكر بيان رسمي اليوم الاربعاء ان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز سيزور موريتانيا غدا الخميس برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلد العربي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال البيان ان سانشيز ودير لاين سيجتمعان مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لبحث سبل التصدي لارتفاع أعداد المهاجرين "غير النظاميين" الذين يصلون على متن القوارب إلى إسبانيا.
وتأتي الزيارة في وقت تستقبل إسبانيا مئات المهاجرين "غير الشرعيين" وخاصة إلى سواحل (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي فيما تشير البيانات الرسمية إلى ان 83 بالمئة من القوارب التي وصلت إلى إسبانيا هذا العام تأتي من موريتانيا.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية فقد استقبلت (جزر الكناري) الإسبانية 7270 مهاجرا غير نظامي وصلوا على متن 110 قوارب في شهر يناير الماضي وحده.
وتشير بيانات الوزارة إلى ان الوافدين غير النظاميين إلى (جزر الكناري) في عام 2023 بلغ عددهم 39910 مهاجرين بنمو قدره 5ر154 بالمئة مقارنة بعام 2022 عندما وصل إليها 15682 مهاجرا.
وتتعاون إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع السلطات الموريتانية لمعالجة مشكلة الهجرة غير النظامية حيث منح الاتحاد في أكتوبر الماضي دعما ماليا لموريتانيا بقيمة 5ر10 مليون يورو (3ر11 مليون دولار) وذلك خلال زيارة قام بها وفد برئاسة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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