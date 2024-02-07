اسبانيا والاتحاد الأوروبي يزوران موريتانيا لبحث الهجرة غير النظامية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- ذكر بيان رسمي اليوم الاربعاء ان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز سيزور موريتانيا غدا الخميس برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلد العربي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال البيان ان سانشيز ودير لاين سيجتمعان مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لبحث سبل التصدي لارتفاع أعداد المهاجرين "غير النظاميين" الذين يصلون على متن القوارب إلى إسبانيا.
وتأتي الزيارة في وقت تستقبل إسبانيا مئات المهاجرين "غير الشرعيين" وخاصة إلى سواحل (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي فيما تشير البيانات الرسمية إلى ان 83 بالمئة من القوارب التي وصلت إلى إسبانيا هذا العام تأتي من موريتانيا.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية فقد استقبلت (جزر الكناري) الإسبانية 7270 مهاجرا غير نظامي وصلوا على متن 110 قوارب في شهر يناير الماضي وحده.
وتشير بيانات الوزارة إلى ان الوافدين غير النظاميين إلى (جزر الكناري) في عام 2023 بلغ عددهم 39910 مهاجرين بنمو قدره 5ر154 بالمئة مقارنة بعام 2022 عندما وصل إليها 15682 مهاجرا.
وتتعاون إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع السلطات الموريتانية لمعالجة مشكلة الهجرة غير النظامية حيث منح الاتحاد في أكتوبر الماضي دعما ماليا لموريتانيا بقيمة 5ر10 مليون يورو (3ر11 مليون دولار) وذلك خلال زيارة قام بها وفد برئاسة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. (النهاية)
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