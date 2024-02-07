Thursday, 08 February 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص واصابة اثنين بغارة لقوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان

2/7/2024 10:03:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 2 (كونا) -- أدت غارة شنتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء على منزل في بلدة (الخيام) بجنوب لبنان الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان مسيرة أخرى أغارت على محطة ضخ مياه نهر الوزاني في سهل بلدة الوزاني الحدودية وألحقت بها أضرارا بالغة.
واشارت الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن ايضا غارة على بلدة (مروحين).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) اعلانها استهداف‌‌‌‌‌ التجهيزات الفنية في موقع (راميا) واصابتها بشكل مباشر.
واستهدفت عناصر (المقاومة) ايضا موقع (زبدين) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة و‏تجمعا لجنود الاحتلال في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة. (النهاية)

ا ي ب / ر ج



MENAFN07022024000071011013ID1107825313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث