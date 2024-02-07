مقتل شخص واصابة اثنين بغارة لقوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 2 (كونا) -- أدت غارة شنتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء على منزل في بلدة (الخيام) بجنوب لبنان الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان مسيرة أخرى أغارت على محطة ضخ مياه نهر الوزاني في سهل بلدة الوزاني الحدودية وألحقت بها أضرارا بالغة.
واشارت الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن ايضا غارة على بلدة (مروحين).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) اعلانها استهداف التجهيزات الفنية في موقع (راميا) واصابتها بشكل مباشر.
واستهدفت عناصر (المقاومة) ايضا موقع (زبدين) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
MENAFN07022024000071011013ID1107825313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.