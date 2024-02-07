الكويت وتونس تبحثان تعزيز التعاون الثقافي وتتفقان على اقامة اسبوع كويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 2 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت لدى تونس منصور خالد العمر ووزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي اليوم الاربعاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية واتفقا على اقامة اسبوع ثقافي كويتي في تونس.
وقالت وزارة الثقافة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة القرمازي مع السفير العمر بحضور المدير العام للمعهد التونسي للتراث والمديرة العامة للمركز التونسي لفن العرائس ومديرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء) بسيدي بوسعيد.
واضافت الوزارة ان المباحثات تطرقت الى مزيد من تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين في مجالات تثمين التراث وحفظه ومجال الموسيقى وفنون العرائس وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها.
واتفق الجانبان في هذا الإطار على تنفيذ جملة من المبادرات التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين على غرار تنظيم أسبوع ثقافي كويتي في تونس وتبادل الخبرات في مجال ترميم المخطوطات وتوقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد التونسي للتراث ودار الآثار بالكويت.
كما اتفق المسؤولان على تعزيز التعاون في إعداد ملفات مشتركة لتثمين التراث غير المادي وتسجيله لدى اليونسكو الى جانب المشاركة التونسية في احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025.
وتناول اللقاء سبل دعم مشروع إنشاء المركز العالمي لفنون الخط (اقرأ) الذي أذن الرئيس التونسي قيس سعيد بانجازه في تونس العاصمة ويهتم بالخط العربي خصوصا وبالخط عموما بمختلف اللغات. (النهاية)
خ س ج / ر ج
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