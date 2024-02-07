العراق يقول إن القصف الامريكي الجديد في بغداد يقوض التفاهمات وينذر بتداعيات خطيرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 7 - 2 (كونا) -- قال العراق اليوم الاربعاء ان طائرة مسيرة امريكية نفذت قصفا في بغداد فيما اعتبره "عدوانا جديدا يقوض التفاهمات بين الطرفين".
وحملت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان "الجانب الامريكي وقوات التحالف الدولي تداعيات الهجوم الذي يهدد امن وسلامة البلد ويشكل نسفا واضحا لكل المحادثات التي ناقشها الجانبان".
واعتبرت الخلية ان الاستهداف "هو عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية ويجر المنطقة الى تداعيات خطيرة".
من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن فتح تحقيق في حادث استهداف مركبة مدنية في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية.
وذكرت القيادة في بيان انه تم استهداف المركبة عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت غرينتش) وان فريقا فنيا مختصا من الاجهزة الامنية باشر التحقيق في الحادث.
وأشارت الى ان الحادث اسفر عن احتراق المركبة ومصرع من بداخلها وان التحقيق متواصل لمعرفة ووسيلة الاستهداف ومصدره. (النهاية)
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