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كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار يتجاوز كونغو الديمقراطية ويلتحق بنيجيريا في النهائي

2/7/2024 10:03:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم بعد فوزه على منتخب كونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء لحساب الدور نصف النهائي.
وشهد الشوط الأول سيطرة منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك حارس منتخب كونغو الديمقراطية.
وانتظر أصحاب الأرض الشوط الثاني ليفتتح المهاجم سيباستيان هالر باب التسجيل لفريقه في الدقيقة 65 وهو الهدف الذي كان كافيا للتأهل إلى النهائي.
وسيواجه منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل نظيره النيجيري الفائز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فيما سيواجه منتخب كونغو الديمقراطية نظيره الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام يوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. (النهاية)

م ر / ر ج



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