كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار يتجاوز كونغو الديمقراطية ويلتحق بنيجيريا في النهائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم بعد فوزه على منتخب كونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء لحساب الدور نصف النهائي.
وشهد الشوط الأول سيطرة منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك حارس منتخب كونغو الديمقراطية.
وانتظر أصحاب الأرض الشوط الثاني ليفتتح المهاجم سيباستيان هالر باب التسجيل لفريقه في الدقيقة 65 وهو الهدف الذي كان كافيا للتأهل إلى النهائي.
وسيواجه منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل نظيره النيجيري الفائز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فيما سيواجه منتخب كونغو الديمقراطية نظيره الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام يوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. (النهاية)
م ر / ر ج
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