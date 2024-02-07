مؤتمر العدالة الغذائية في قطر يؤكد تكريس أنظمة غذائية عادلة ومستدامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 2 (كونا) -– أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مريم العطية اليوم الاربعاء أن توصيات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان خلصت لتكريس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الأضعف.
وثمنت العطية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي عقد أمس واليوم أهمية عملية التفكير بالنتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية لا سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات التي تهدد الحياة والقيم الإنسانية والمبادئ المشتركة.
وذكرت ان التوصيات توفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم النمو والربح أولوية على حقوق الإنسان فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصادات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.
وقالت إن المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان منح الفرصة لتعزيز شراكات قديمة وبناء شراكات جديدة كما ناقش موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه ويفرض التزاما بالعمل من أجل تحريره من الجوع وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام.
وطالبت العطية الدول التي علقت مساعداتها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بالتراجع عن قرارها ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها إنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية
ودعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية الدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى العمل معا من أجل استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة تركز على الناس.
كما أوصى الإعلان بحماية الحق في الغذاء من خلال وضع لوائح قوية وفعالة للحد من التركيز المفرط في نظم الأغذية الزراعية وحظر المضاربة على أسعار المواد الغذائية ومحاسبة الشركات على انتهاكات الحق في الغذاء وضمان الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.
وكان المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان (تحديات الواقع ورهانات المستقبل) انطلق في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء ويقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ولمدة يومين بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجامعة الدول العربية. (النهاية)
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