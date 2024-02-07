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مؤتمر العدالة الغذائية في قطر يؤكد تكريس أنظمة غذائية عادلة ومستدامة

2/7/2024 10:03:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 2 (كونا) -– أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مريم العطية اليوم الاربعاء أن توصيات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان خلصت لتكريس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الأضعف.
وثمنت العطية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي عقد أمس واليوم أهمية عملية التفكير بالنتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية لا سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات التي تهدد الحياة والقيم الإنسانية والمبادئ المشتركة.
وذكرت ان التوصيات توفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم النمو والربح أولوية على حقوق الإنسان فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصادات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.
وقالت إن المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان منح الفرصة لتعزيز شراكات قديمة وبناء شراكات جديدة كما ناقش موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه ويفرض التزاما بالعمل من أجل تحريره من الجوع وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام.
وطالبت العطية الدول التي علقت مساعداتها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بالتراجع عن قرارها ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها إنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية
ودعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية الدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى العمل معا من أجل استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة تركز على الناس.
كما أوصى الإعلان بحماية الحق في الغذاء من خلال وضع لوائح قوية وفعالة للحد من التركيز المفرط في نظم الأغذية الزراعية وحظر المضاربة على أسعار المواد الغذائية ومحاسبة الشركات على انتهاكات الحق في الغذاء وضمان الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.
وكان المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان (تحديات الواقع ورهانات المستقبل) انطلق في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء ويقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ولمدة يومين بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجامعة الدول العربية. (النهاية)

س س س / ر ج



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