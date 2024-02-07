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الرئيس المصري يدعو الى احراز تقدم بجهود التهدئة في غزة

2/7/2024 10:03:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 2 (كونا) -- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاربعاء الى ضرورة احراز تقدم ملموس في جهود التهدئة بقطاع غزة والدفع بمسار حل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان ان الرئيس السيسي اكد في اتصال هاتفي اجرته معه رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني ضرورة حماية المنطقة من خطر اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب على غزة.
واستعرض السيسي مع ميلوني الجهود المصرية للتواصل مع جميع الأطراف من اجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة من اجل تفادي امتداد نيران الصراع الى باقي المنطقة مشيرا إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية الى اهالي القطاع.
وبحسب البيان فقد بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين وبما يدعم المصالح المشتركة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية.
وتبذل مصر جهودا حثيثة مع قطر للتوصل الى هدنة انسانية في غزة والمضي في صفقة تبادل للاسرى بين حركة حماس والكيان الاسرائيلي المحتل.
وذكرت وسائل اعلام مصرية في هذا السياق ان القاهرة ستستضيف غدا الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية وقطرية مشتركة من اجل تهدئة الاوضاع في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين والإسرائيليين. (النهاية)

م م / ر ج



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