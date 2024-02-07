الرئيس المصري يدعو الى احراز تقدم بجهود التهدئة في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 2 (كونا) -- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاربعاء الى ضرورة احراز تقدم ملموس في جهود التهدئة بقطاع غزة والدفع بمسار حل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان ان الرئيس السيسي اكد في اتصال هاتفي اجرته معه رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني ضرورة حماية المنطقة من خطر اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب على غزة.
واستعرض السيسي مع ميلوني الجهود المصرية للتواصل مع جميع الأطراف من اجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة من اجل تفادي امتداد نيران الصراع الى باقي المنطقة مشيرا إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية الى اهالي القطاع.
وبحسب البيان فقد بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين وبما يدعم المصالح المشتركة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية.
وتبذل مصر جهودا حثيثة مع قطر للتوصل الى هدنة انسانية في غزة والمضي في صفقة تبادل للاسرى بين حركة حماس والكيان الاسرائيلي المحتل.
وذكرت وسائل اعلام مصرية في هذا السياق ان القاهرة ستستضيف غدا الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية وقطرية مشتركة من اجل تهدئة الاوضاع في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين والإسرائيليين. (النهاية)
م م / ر ج
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