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كأس الملك الاسباني: (أتلتيك) يهزم (أتلتيكو) بهدف في ذهاب نصف النهائي

2/7/2024 10:03:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- وضع (أتلتيك بلباو) قدما في نهائي مسابقة (كأس الملك الإسباني) في كرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على (أتلتيكو مدريد) اليوم الأربعاء في ذهاب نصف النهائي.
وسجل أليكس بيرينجير هدف الفوز للضيوف من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 25 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو).
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين لحسم هوية المتأهل للنهائي في 29 فبراير الجاري على ملعب (سان ماميس) علما ان المباراة النهائية ستقام في السادس من شهر أبريل المقبل على ملعب (لا كارتوخا) في مدينة (إشبيلية) الأندلسية.
وفي المباراة الأخرى بذهاب نصف النهائي تعادل (مايوركا) سلبا من دون أهداف مع (ريال سوسيداد) أمس الثلاثاء ليؤجل الفريقان معركة حسم المتأهل للنهائي إلى 27 فبراير الجاري. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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