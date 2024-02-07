كأس الملك الاسباني: (أتلتيك) يهزم (أتلتيكو) بهدف في ذهاب نصف النهائي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- وضع (أتلتيك بلباو) قدما في نهائي مسابقة (كأس الملك الإسباني) في كرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على (أتلتيكو مدريد) اليوم الأربعاء في ذهاب نصف النهائي.
وسجل أليكس بيرينجير هدف الفوز للضيوف من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 25 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو).
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين لحسم هوية المتأهل للنهائي في 29 فبراير الجاري على ملعب (سان ماميس) علما ان المباراة النهائية ستقام في السادس من شهر أبريل المقبل على ملعب (لا كارتوخا) في مدينة (إشبيلية) الأندلسية.
وفي المباراة الأخرى بذهاب نصف النهائي تعادل (مايوركا) سلبا من دون أهداف مع (ريال سوسيداد) أمس الثلاثاء ليؤجل الفريقان معركة حسم المتأهل للنهائي إلى 27 فبراير الجاري. (النهاية)
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