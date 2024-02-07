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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/7/2024 10:03:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137010 الكويت - بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه يعود إلى أرض الوطن قادما من سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم للصناعات البتروكيماوية.
3136995 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 123 فلسطينيا وإصابة 169 آخرين جراء استمرار قصف طائرات الاحتلال للأحياء السكنية في القطاع لليوم ال 124 على التوالي وتشير الى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 27708 شهداء و67147 مصابا.
3137009 اسطنبول - السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد الموقوفين بتهمة الضلوع في الهجوم على مجمع المحاكم في اسطنبول إلى 90 شخصا وذلك في إطار عمليات مداهمة استهدفت 25 عنوانا مختلفا.
3137063 واشنطن - القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها نفذت ضربة أحادية الجانب في العراق أسفرت عن مقتل قائد بارز في كتائب حزب الله لم تكشف عن اسمه.
3137051 واشنطن - قوات مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) تعلن أن البحث جار عن خمسة من عناصرها كانوا على متن مروحية عسكرية عثر على حطامها بولاية كاليفورنيا بعد فقدان الاتصال معها في وقت متأخر من مساء أمس.
3137028 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية على مستوى الحزب الديموقراطي في ولاية نيفادا متقدما بفارق كبير للغاية على مجموعة من المنافسين الذين يرى المراقبون أنهم لا يحظون بأي فرص للفوز.
3137041 واشنطن - السلطات في تشيلي تعلن انتشال 131 جثة لضحايا حرائق الغابات المستعرة في البلاد وتتوقع إزالة نحو 15 ألف طن من الحطام بالمناطق المتضررة. (النهاية)

ر ج



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