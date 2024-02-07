موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137010 الكويت - بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه يعود إلى أرض الوطن قادما من سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم للصناعات البتروكيماوية.
3136995 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 123 فلسطينيا وإصابة 169 آخرين جراء استمرار قصف طائرات الاحتلال للأحياء السكنية في القطاع لليوم ال 124 على التوالي وتشير الى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 27708 شهداء و67147 مصابا.
3137009 اسطنبول - السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد الموقوفين بتهمة الضلوع في الهجوم على مجمع المحاكم في اسطنبول إلى 90 شخصا وذلك في إطار عمليات مداهمة استهدفت 25 عنوانا مختلفا.
3137063 واشنطن - القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها نفذت ضربة أحادية الجانب في العراق أسفرت عن مقتل قائد بارز في كتائب حزب الله لم تكشف عن اسمه.
3137051 واشنطن - قوات مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) تعلن أن البحث جار عن خمسة من عناصرها كانوا على متن مروحية عسكرية عثر على حطامها بولاية كاليفورنيا بعد فقدان الاتصال معها في وقت متأخر من مساء أمس.
3137028 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية على مستوى الحزب الديموقراطي في ولاية نيفادا متقدما بفارق كبير للغاية على مجموعة من المنافسين الذين يرى المراقبون أنهم لا يحظون بأي فرص للفوز.
3137041 واشنطن - السلطات في تشيلي تعلن انتشال 131 جثة لضحايا حرائق الغابات المستعرة في البلاد وتتوقع إزالة نحو 15 ألف طن من الحطام بالمناطق المتضررة. (النهاية)
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