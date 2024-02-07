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ماما راحت السما.. مينا النجار أحد أبطال مسلسل ريفو يعلن وفاة والدته

2/7/2024 10:02:58 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الفنان مينا النجار، أحد أبطال مسلسل ريفو، وفاة والدته مساء الأربعاء، بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أن العزاء سيكون اليوم، الخميس، السابعة مساءً بقاعة كنيسة العذراء مريم في أرض الجولف.

ونعى مينا والدته، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "ماما راحت السما.. قعدت أحضر نفسي سنين للحظة ديه بعد بابا ومن أول ما تعبت، بس لما حصلت حسيت اني مش فاهم ومتلخبط، أنا عارف إنها ارتاحت وإن رحمة ربنا ديما كبيرة بس برضه الوجع و الزعل كبير".

وأضاف مينا: "كان نفسي في حاجات كتير نعملها اكتر سوا، يمكن مقولتهاش بحبك كفاية.. يمكن معكستهاش كفاية.. هتوحشيني يا عيودة وسلامات يا حلوة الحلوين".


مينا النجار

وعرض مسلسل "ريفو" بجزئيه الأول والثاني، حصريا عبر منصة watch it وهو من بطولة كل أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.




مينا النجار مع والدته الراحلة















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