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وائل الفشنى: أنا عايشها ببساطة وبركب ميكروباصات وبنشد فى الشارع.. فيديو

2/7/2024 10:02:58 PM
(MENAFN- Youm7) حل الفنان والمنشد وائل الفشني ضيفا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون اليوم السابع، وفى لقائه كشف الفشنى أنه إنسان بسيط جدا لافتا إلى أنه يحسبها غير حسابات الناس جميعا لأنه لايبكى على شيء في هذه الدنيا

وأضاف: "ممكن أن ترانى فى ميكروباص أو مترو وبنشد وسط الجماهير في المواصلات العامة وأحرص على زيارة مقام سيدنا الحسين كل يوم جمعه واذا طلب منه الجماهير الانشاد ينشد فورا دون تكبر أو غرور".



وائل الفشنى

وقال الفشنى، إنه اقترب من
الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة، من أحدث ألبوماته المكونة من 6 أغانٍ يتعاون فيها مع الملحن والموزع مودى كامل، داخل أحد الاستوديوهات في مدينة السادس من أكتوبر

وأضاف الفشني، أن الأغانى الجديدة يقوم بتجهيزها مع الموزع مودى كامل منذ ما يقرب من ستة أشهر، وانتهيا بالفعل من بعضها، لافتا إلى أن الشكل الذى سيظهر به في الأغانى الجديدة ستكون مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والموسيقى التي يقوم مودى بتوزيعها، واختتم بأنه سوف يطرح أغانى الألبوم
بمجرد الانتهاء منه أغانيه جميعها وتصويرها.

يذكر أن المطرب وائل الفشني تحدث عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج بحب الإذاعة تقديم شافكي المنيري على نغم FM، قائلًا: "بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصًا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر اننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".







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