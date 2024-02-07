وائل الفشنى: أنا عايشها ببساطة وبركب ميكروباصات وبنشد فى الشارع.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) حل الفنان والمنشد وائل الفشني ضيفا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون اليوم السابع، وفى لقائه كشف الفشنى أنه إنسان بسيط جدا لافتا إلى أنه يحسبها غير حسابات الناس جميعا لأنه لايبكى على شيء في هذه الدنيا
وأضاف: "ممكن أن ترانى فى ميكروباص أو مترو وبنشد وسط الجماهير في المواصلات العامة وأحرص على زيارة مقام سيدنا الحسين كل يوم جمعه واذا طلب منه الجماهير الانشاد ينشد فورا دون تكبر أو غرور".
وائل الفشنى
وقال الفشنى، إنه اقترب من
الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة، من أحدث ألبوماته المكونة من 6 أغانٍ يتعاون فيها مع الملحن والموزع مودى كامل، داخل أحد الاستوديوهات في مدينة السادس من أكتوبر
وأضاف الفشني، أن الأغانى الجديدة يقوم بتجهيزها مع الموزع مودى كامل منذ ما يقرب من ستة أشهر، وانتهيا بالفعل من بعضها، لافتا إلى أن الشكل الذى سيظهر به في الأغانى الجديدة ستكون مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والموسيقى التي يقوم مودى بتوزيعها، واختتم بأنه سوف يطرح أغانى الألبوم
بمجرد الانتهاء منه أغانيه جميعها وتصويرها.
يذكر أن المطرب وائل الفشني تحدث عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج بحب الإذاعة تقديم شافكي المنيري على نغم FM، قائلًا: "بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصًا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر اننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".
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