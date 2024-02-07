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المخرج سعيد سليمان يقدم السمسمية على المسرح العائم.. قريبا

2/7/2024 10:02:58 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم المخرج سعيد سليمان العرض المسرحي "السمسمية" من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي، وذلك ضمن مبادرة "ولد هنا" الذي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج خالد جلال، على المسرح العائم قريباً.
عرض "السمسمية" رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مخرجان منفذان عليا عبد الخالق وفاطمة عصمت ، كتابة وإخراج سعيد سليمان، ومبادرة "ولد هنا" تتحدث عن التنويرين والشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر.
يذكر أن من عروض مبادرة "ولد هنا " التي عرضت خلال الأشهر الماضية عرض "توته توته" من إخراج السعيد منسي، الذي صرح من قبل لليوم السابع عن العرض قائلاً: حاولت خلال العرض التركيز علي الشخصيات الغير معروفة بجانب المعروفين مثل نبوية موسي، وأحمد زويل، نعيمة الأيوبي، الإمام محمد عيده، وفاروق الباز .
وتابع: كل تلك الشخصيات مواليد الدلتا ووجه بحري، وفي إعتقادي أن مسرح
المواجهة والتجوال هو مسرح مهم جدا لأنه يطرح قضايا حقيقية وأحلام ناس بسيطة جداً نشأوا في قري ونجوع مصر وأجتهدوا لتحقيق حلمهم، والعرض من تأليف وأشعار طارق عمار والحان محمد حمدي .

العرض المسرحي السمسمية

المخرج سعيد سليمان








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