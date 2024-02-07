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الأوبرا تحتفل بالإسراء والمعراج بحفل إنشاد دينى اليوم على مسرح الجمهورية

2/7/2024 10:02:57 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل دار الأوبرا المصرية اليوم الخميس تحت قيادة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بليلة الإسراء والمعراج بإقامة حفل إنشاد دينى تحييه فرقة الإنشاد الدينى بمحتواها وشكلها الجديد،
ويقام الاحتفال "النقشبندي في الإسراء والمعراج" الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية تحت إشراف المايسترو عمر فرحات وإعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى بمشاركة الفنان أحمد العمرى، وطه حسين، بلال مختار، حاتم زيدان، إبراهيم فاروق، فارس عبد العال، أحمد حسن، حسام صالح.



 حفل الإنشاد شهدت دار الأوبرا المصرية عرض الفيلم الوثائقى "ذهاب وعودة" بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا، والذى أنتجته قناة روسيا اليوم بالعربى.
وحضر عرض الوثائقى السفير الروسي فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، ونائب وزير الخارجية الخارجية خالد عمارة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ومايا مناع، مدير روسيا اليوم العربية، والإعلامية منى سلمان، والإعلامى عمرو عبد الحميد والإعلامى نشأت الديهى.
وقال السفير الروسي فى كلمته، قبل عرض الفيلم، إن العلاقات بين البلدين بدأت قبل قرون، وتم افتتاح أول سفارة لمصر فى موسكو فى عام 1943، وتحدث عن تطور العلاقات بين البلدين على مدار قرون طويلة.
وأشار بوريسينكو إلى أن التعاون بين مصر وروسيا يشهد زخما جديدا في العقد الأخير، حيث نهض الرئيسان السيسي وبوتين بمستوى العلاقات بين البلدين، فاللقاء الذى تم بينهما فى يوليو الماضى والاتصالات التالية بينهما بعد ذلك رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة.
وأكد
االسفير الروسى أن مشروع الضبعة يوحى بآفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، فهى لا تقل عن مشروع السد العالي. كما تستعد روسيا لإقامة منطقتها الصناعية الخاصة فى قناة السويس. وكذلك تفتح العضوية المشتركة فى منظمة بريكس آفاقا جديدة لمستوى التعاون بين البلدين.
من جانبه، قال السفير خالد عمارة نائب وزير الخارجية إن انضمام مصر لتجمع بريكس مؤشر على أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تستشرف العالم الجديد من خلال بحث سبل التعاون الجديدة بين الشعوب.
وهنأ السفير عمارة قناة روسيا اليوم على أدائها الإعلامى، خاصة فى مجال البرامج الوثائقية
وأكدت مايا مناع مدير قناة روسيا اليوم العربية على التواصل الدائم مع الشركاء المصريين. وقالت إن مصر ليس فقط شريكا استراتيجيا لروسيا، ولكن أيضا صديقا قديما لها كما قال الرئيس بوتين فى لقائه مؤخرا مع الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس.
ويروى الفيل الوثائقى (ذهاب وعودة) قصة مترجم عسكرى سوفييتى جاء إلى مصر فى أوائل السبعينبات مع الخبراء والمهندسين السوفييت، ثم عاد إليها بعد أكثر من خمسين عاما.






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