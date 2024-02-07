أنغام تحيى ثالث حفلات مهرجان فبراير الكويت.. اليوم

MENAFN - Youm7) تحيى النجمة أنغام ، حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، اليوم الخميس وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها في الكويت والوطن العربى، ويشاركها في الحفل المطرب فؤاد عبد الواحد.

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام، هي أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

وتضمنت كلمات أغنية "خليني شوية" "من أول ما ابتدينا في الكلام، من أول لمسة بينا في السلام، أنا قلبي حس يومها أوام أوام، إحساس غريب صعب أقوله، وكأني عشت الموقف ده زمان، حسيت كان روحي واخدة على المكان، كل اللي جوا مني في عيني بان، ما أنا عشت ليك عمري بطوله، حبيتك من كلمة ونظرة عين، حبيتك قبل ما أقابلك بسنين، ولقيتك من بدري أنا بستناك، حبيتك من كلمة ونظرة عين، حبيتك قبل ما أقابلك بسنين".

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.